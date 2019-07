O Tribunal elogia também o conselho de administração do Parlamento por ter renegociado os contratos de seguros, cessando a vigência do seguro de saúde.

Para o Tribunal de Contas não há, neste momento, uma "base idónea e suficiente para verificar se as viagens foram ou não realizadas e formular um juízo sobre a conformidade legal orçamental e contabilística dos valores pagos".Em causa está o pagamento de 3,1 milhões de euros de despesas com viagens dos 230 deputados em 2018 que o Tribunal não consegue "comprovar" que foram efetivamente realizadas. Ou seja, que os apoios foram dados e usufruídos para esse fim.Contudo, o Tribunal de Contas relembra que foi publicada uma nova lei em Diário da República no mês passado, fruto das suas recomendações no passado, a qual terá efeito prático no início da próxima legislatura, em outubro deste ano.A alteração ao regime estabelece que "as despesas de transporte e ajudas de custo dependem de comprovativo da sua realização e que as correspondentes a deslocações em trabalho político no círculo eleitoral ficam sujeitas a tributação em sede de IRS". Isto é, vão ser alvo de impostos ao contrário do que acontecia até agora.Já as restantes remunerações dos deputados estão dentro dos parâmetros: "O relatório conclui que as operações examinadas, no quadro dos testes realizados por amostragem, não evidenciaram a existência de erros de conformidade legal e regulamentar ou de cálculo em matéria das remunerações e outros abonos aos senhores deputados, ao pessoal dos Serviços da AR e das transferências de subvenções para partidos, as campanhas eleitorais e Grupos Parlamentares (GP)", esclarece o Tribunal de Contas.