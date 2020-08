Trump cancela negociações com Pequim: "Não quero falar com a China neste momento"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiantou esta terça-feira que foi o responsável pelo cancelamento das conversações com a China a propósito do acordo de fase um, levantando preocupações sobre o futuro do acordo comercial que estabilizou as relações entre Washington e Pequim durante uns meses.



O entendimento alcançado em janeiro, e que entrou em vigor em fevereiro, implicava uma avaliação sobre a sua implementação a cada seis meses, mas a primeira, prevista para o final da semana passada, acabou por não acontecer. Apesar de a agenda das conversações nunca ter sido formalmente anunciada, o South China Morning Post revelou que o encontro, por videoconferência, estava marcado para o passado domingo e contaria com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He, o representante do Comércio dos EUA, Robert Lighthizer, e o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.





"Cancelei as conversações com a China", afirmou Trump esta terça-feira, no Arizona. "Não quero falar com a China neste momento".Questionado sobre se os Estados Unidos pensam retirar-se deste acordo de fase um, o líder da Casa Branca disse apenas que "veremos o que vai acontecer". Segundo a Bloomberg, o cancelamento do acordo implicaria uma notificação escrita e entraria em vigor passados 60 dias, a menos que as duas partes acordassem um outro calendário.Como parte deste entendimento, a China tem levado a cabo mudanças estruturais em vários domínios como a proteção dos direitos de propriedade intelectual, mas tem ficado muito aquém na sua promessa de aumentar as compras de bens dos Estados Unidos.Trump, por sua vez, a escassos meses das eleições presidenciais de novembro, tem aumentado a pressão sobre a China, não só a respeito da situação de Taiwan e Hong Kong, como também em relação às tecnológicas do país.Recentemente, Trump assinou duas ordens executivas impondo restrições às donas da TikTok e WeChat, e ameaçou uma guerra mais ampla contra todo o setor, alegando riscos relacionados com a segurança nacional.Também no que respeita à ao novo coronavírus, Trump tem acusado Pequim de ser responsável pela pandemia, referindo-se muitas vezes à covid-19 como o "vírus da China". "O que a China fez ao mundo é impensável", reforçou na terça-feira.