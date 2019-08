Trump cancela viagem à Dinamarca porque não lhe querem vender a Gronelândia

....The Prime Minister was able to save a great deal of expense and effort for both the United States and Denmark by being so direct. I thank her for that and look forward to rescheduling sometime in the future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

"A Gronelândia não está à venda. A Gronelândia não é dinamarquesa. A Gronelândia pertence à Gronelândia. Espero vivamente que isto não seja a sério", afirmou Mette Frederiksen ao jornal

durante uma visita à maior ilha do mundo, já depois de ter sido noticiado que Trump estava a avaliar a aquisição "estratégica" do território.



A resposta para o súbdito interesse do presidente dos EUA naquele território é simples: a abundância de recursos naturais. A camada gelada da Gronelândia está a desaparecer rapidamente devido às alterações climáticas – fenómenos que Trump tende a descredibilizar – e os primeiros efeitos já são visíveis: climatólogos preveem que 2019 vai ser "o maior ano de degelo" da ilha e, no passado dia 13 de junho, foi registada uma perda recorde de 2 mil milhões de toneladas de gelo, que representa 40% do total da sua área superficial. Por baixo desta cama de gelo, a Gronelândia esconde recursos como petróleo, gás natural e carvão, urânio, ouro, prata ou diamante que se poderão tornar rapidamente acessíveis com a erosão da superfície.



Mas não só os recursos naturais justificam este interesse: também a posição estratégica desta ilha podem justificar o interesse do presidente. A Gronelândia é considerada pelos Estados Unidos como um local estratégico crucial no ponto de vista militar. Tanto que uma das maiores bases militares norte-americanas fora de portas, a Thule Air Base, situa-se precisamente no noroeste da ilha, a cerca de 1200 quilómetros do Círculo Polar Ártico.



Durante a ocupação da Dinamarca pela Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) os Estados Unidos tomaram posições na Gronelândia e após o final do conflito instalaram a base área militar estrategicamente importante durante a Guerra Fria e que continua ativa. Em 1946, o então presidente norte-americano, Harry Truman, também tentou comprar a Gronelândia, tendo proposto pagar 100 milhões de dólares (cerca de 90 milhões de euros) em ouro. Uma proposta que a Dinamarca rejeitou.

A vontade de Trump em comprar a Gronelândia aos EUA tem sido uma das notícias em maior destaque nos últimos dias. Mas as intenções do presidente norte-americano esbarraram na intrasigência dinamarquesa.Sermitsiaq