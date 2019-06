Trump diz que a Fed “não sabe o que está a fazer” e age como uma “criança teimosa”

As críticas, como é habitual, foram feitas por Donald Trump na sua conta do Twitter, onde o presidente sublinha que, apesar daquilo que considera uma condução errada da política monetária, os Estados Unidos estão a ter um dos melhores meses de junho da sua história.





"Apesar de uma Reserva Federal que não sabe o que está a fazer – subiu os juros demasiado rápido (inflação muito baixa, outras partes do mundo a abrandar, a baixar [juros] e a flexibilizar) e fez um aperto monetário em grande escala, 50 mil milhões de dólares/mês, estamos a caminho de ter um dos melhores meses de junho da história dos Estados Unidos", escreveu o presidente norte-americano.





Despite a Federal Reserve that doesn’t know what it is doing - raised rates far too fast (very low inflation, other parts of world slowing, lowering & easing) & did large scale tightening, $50 Billion/month, we are on course to have one of the best Months of June in US history...

Trump foi mais longe e acrescentou que, se a Fed "tivesse acertado", o índice norte-americano Dow Jones poderia ter subido milhares de pontos, enquanto o PIB poderia estar a crescer a um ritmo de 4 ou 5%.





"Imagine-se como poderia ter sido se a Fed tivesse acertado. Milhares de pontos acima no Dow e o PIB a crescer 4% ou até 5%. Agora eles mantêm [o rumo], como uma criança teimosa, quando precisamos de cortes nos juros e flexibilização, para compensar o que outros países estão a fazer contra nós", escreveu.





....Think of what it could have been if the Fed had gotten it right. Thousands of points higher on the Dow, and GDP in the 4’s or even 5’s. Now they stick, like a stubborn child, when we need rates cuts, & easing, to make up for what other countries are doing against us. Blew it!