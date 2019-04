Trump: “Se a Fed tivesse feito o seu trabalho” bolsas estariam 5.000 pontos mais elevadas

"Se a Fed tivesse feito o seu trabalho devidamente, o que não fez, o mercado de ações estaria mais alto entre 5.000 e 10.000 pontos e o PIB estaria bem acima dos 4% em vez de 3%... quase sem inflação." O aperto da política monetária "foi homicídio, devia ter feito precisamente o oposto!"

If the Fed had done its job properly, which it has not, the Stock Market would have been up 5000 to 10,000 additional points, and GDP would have been well over 4% instead of 3%...with almost no inflation. Quantitative tightening was a killer, should have done the exact opposite!