Trump: plano para o Brexit dificulta acordo comercial com os EUA

ão é possível fazer esse acordo nestas circunstâncias. Somos impedidos, devido a certos caminhos (que o acordo do Brexit tomou), o que é ridículo por sinal".

Estas são más notícias para Boris Johnson, que elogiou e viu as lucrativas oportunidades comerciais com os EUA como um dos "prémios" de uma saída ordenada da UE.



Na sexta-feira, Robert Jenrick, secretário de Estado do Governo britânico, disse que a avaliação feita por Donald Trump não é "igual à nossa", acrescentando, numa entrevista à rádio da BBC, que um acordo para o Brexit vai permitir ao Reino Unido fazer acordos comerciais com economias de todo o mundo, incluindo os Estados Unidos.



Este alerta de Trump sugere que, mesmo que Johnson consiga fazer passar o acordo no parlamento britânico, não será tão fácil, como eventualmente esperava, chegar a um entendimento comercial com Washington.



Na mesma entrevista à estação de rádio, Trump disse que Jeremy Corbyn "seria um mau" primeiro-ministro e que Johnson "é a pessoa indicada nesta altura".



Corbyn reagiu acusando Trump de "tentar interferir" nas eleições gerais do Reino Unido "em favor do seu amigo Boris Johnson".



O primeiro-ministro britânico renegociou o acordo de divórcio com a UE e prevê agora uma vitória nas próximas eleições de 12 de dezembro para convencer o parlamento a aprovar o seu acordo para o Brexit.