Reino Unido vota a 12 de dezembro para escolher governo e futuro do Brexit

Os eleitores britânicos regressam às urnas no próximo dia 12 de dezembro. Depois de três tentativas fracassadas com vista à realização de eleições antecipadas, Boris Johnson conseguiu o objetivo depois de garantir o apoio da oposição, em particular dos trabalhistas.

À terceira não foi de vez, mas foi à quarta. O Reino Unido vai realizar eleições antecipadas no próximo dia 12 de dezembro, como habitualmente numa quinta-feira e na data pretendida pelo governo conservador liderado por Boris Johnson.





O primeiro-ministro britânico consegue assim os seus intentos, isto depois de ter fracassado nas três anteriores tentativas que ensaiou desde que, em julho, assumiu a liderança dos "tories" e, posteriormente, do executivo do Reino Unido. Foi uma votação sem margem para dúvidas, com 438 votos a favor de eleições gerais antes do natal e apenas 20 votos contrários.Apenas dois anos e meio depois das últimas eleições gerais, os eleitores britânicos vão determinar a composição das duas câmaras do parlamento (Comuns e Lordes) pela terceira vez em quatro anos e meio (se não fossem as eleições antecipadas de 2017 e aquelas agora marcadas, os britânicos só regressariam às urnas em 2020). O the Guardian recorda ainda que serão as primeiras eleições realizadas em dezembro em quase 100 anos (desde 1923).A proposta de lei agora aprovada na Câmara dos Comuns terá ainda de ser ratificada pela Câmara dos Lordes, sendo expetativa generalizada que a câmara alta dê seguimento à vontade dos deputados. A legislação britânica determina que são necessários 25 dias úteis entre a convocação de eleições e o ato eleitoral.



Boris Johnson conseguiu duas vitórias de uma assentada, já que antes tinha sido chumbada (315 votos contra e 295 a favor) a emenda apresentada pelo secretário-geral trabalhista e líder da oposição, Jeremy Corbyn, que propunha alterar a data das eleições de 12 de dezembro - como constava da proposta de lei submetida pelo governo conservador - para 9 do mesmo mês. Boa parte da oposição, entre os quais o Lib-Dem e o SNP, preferiam eleições a 9 de dezembro por temerem perder votos do eleitorado jovem com a realização de eleições em plenas férias escolares.



Se, como tudo indica, forem formalmente agendadas eleições gerais antecipadas para 12 de dezembro, o parlamento britânico é dissolvido na quarta-feira da próxima semana (6 de novembro), permanecendo a eleição do futuro "speaker" dos Comuns marcada para 4 de novembro (segunda-feira), sabendo-se que o atual titular, John Bercow, abandona funções já na quinta-feira, 31 de outubro.



Desfecho do Brexit em jogo

O Brexit é o tema do momento há três anos e meio no Reino Unido e vai continuar a ser nos próximos tempos, a começar pela campanha eleitorial que se avizinha (vai durar cinco semanas). Os conservadores vão fazer campanha a favor do acordo alternativo que Johnson negociou com Bruxelas, e cuja discussão e votação, no parlamento, persistem suspensas.



Mesmo não estando totalmente definida o respetivo posicionamento, os trabalhistas deverão apostar numa linha estratégica assumida a custo pelo eurocético Jeremy Corbyn e que passa pela realização de um novo referendo popular.



Corbyn estava encostado entre a espada e a parede. Esta segunda-feira, os trabalhistas ajudaram a inviabilizar a moção do governo que propunha eleições antecipadas antes do natal, com Corbyn a argumentar que, apesar de pretender ir a votos, não iria fazê-lo enquanto persistisse a ameaça de um Brexit desordenado. Porém, os líderes europeus tinham aprovado, horas antes, o adiamento da data da saída para 31 de janeiro. A vontade de ir a eleições declarada pelos liberais e nacionalistas escoceses fez o resto, obrigando Corbyn a sair do canto em que se colocara, com o mesmo a afirmar já não haver perigo de um Brexit sem acordo.



Os liberais democratas (Lib-Dem) farão campanha abertamente a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia, enquanto os nacionalista escoceses (SNP) farão o mesmo, embora com o objetivo de que estas eleições possam servir de rampa de lançamento a um novo referendo independentista.



Para recolher apoios para aprovar eleições, Boris Johnson comprometeu-se não promover o debate da legislação que implementa o acordo de saída alternativo selado com Bruxelas antes de os eleitores se pronunciarem. Ora, isto significa que o Brexit ficará em suspenso até às eleições. No entanto, resta saber se Johnson permanecerá fiel à promessa que fez ou se avança à revelia para os passos necessário para que o seu acordo seja posto em prática.



O que parece certo no incerto processo do Brexit é que as próximas eleições deverão constituir a última oportunidade para os defensores da permanência, partidos e eleitores, evitarem a saída do bloco europeu. Do lado europeu, a relutância agora verificada na concessão deste terceiro adiamento do Brexit, em especial da parte de Paris, pode significar não haver margem para novas extensões, e parece ser essa a ideis transmitida pelo presidente cessante do Conselho Europeu, Donald Tusk.



Jogada de risco

Após ter falhado a promessa de retirar o Reino Unido da União Europeia na data prevista (31 de outubro), Boris Johnson voltou a apostar as fichas todas no regresso às urnas de modo a tentar reconquistar, para os conservadores, a maioria absoluta perdida nas eleições de 2017, e assim poder determinar o processo do Brexit de acordo com a sua vontade.



O líder conservador podia ter apostado em aprovar, durante o mês de novembro, a legislação complementar ao seu acordo do Brexit, o que lhe permitiria fazer campanha, já em 2020, como o político que cumpriu o mandato resultante da consulta popular de 2016. Assim poderia capitalizar a tendência de crescimento nas sondagens e o desgaste causado pela incapacidade do anterior governo e do parlamento em concretizar o processo. Temendo que um parlamento polarizado aprovasse emendas que desvirtuassem o seu acordo, escolheu outra via.



Johnson preferiu assim fazer uma aposta arriscada. Mesmo sendo reconhecidamente bom em campanha e beneficiar, atualmente, de uma vantagem de 13 pontos percentuais para os trabalhistas (último estudo YouGov), o líder "torie" saberá que, na hora, do voto tudo pode mudar. E a história recente mostra isso mesmo.



Depois de provocar eleições antecipadas para junho de 2017 com o objetivo de fortalecer a maioria conservadora e garantir maior margem para prosseguir o Brexit, a então primeira-ministra Theresa May, que chegou a essas eleições com uma vantagem de dois digitos para o Labour, não só perdeu a maioria como ficou nas mãos dos 10 deputados unionistas-irlandeses (DUP) para evitar um parlamento suspenso (hung parliament) após ficar apenas dois pontos à frente dos trabalhistas.





Em maio de 2015, com as sondagens a darem empate técnico entre o conservador David Cameron e o trabalhista David Miliband, os "tories" acabaram por vencer com maioria absoluta.