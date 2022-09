Turquia desiste de utilizar o sistema de pagamento russo Mir

Leia Também Erdogan oferece mediação turca a Putin no caso da central nuclear de Zaporijiia

Os três bancos públicos turcos que autorizavam o sistema de pagamento russo Mir vão desistir do mecanismo, após advertência feitas pelos Estados Unidos, declarou esta quarta-feira um alto responsável turco à agência de notícias AFP."Há pagamentos em andamento, mas uma data futura foi fixada" para deixar de utilizar o sistema russo, disse a fonte à AFP, sob condição de anonimato.Os três bancos públicos - HalkBank, Ziraat e Vakifbank - até agora autorizaram transações com os cartões Mir.Dois dos maiores bancos privados do país, Denizbank e Isbank, já haviam anunciado na semana passada que estavam a suspender o uso do sistema de pagamentos Mir.Na sexta-feira, o Uzbequistão também anunciou que havia interrompido a operação dos cartões bancários Mir por motivos técnicos, que agora só podem ser usados em alguns países, incluindo a Bielorrússia.Muito dependente do gás e do petróleo russos, a Turquia recusou-se a aderir às sanções ocidentais decretadas contra a Rússia após a invasão da Ucrânia, que teve início em 24 de fevereiro.O país, um destino popular para turistas da Rússia, viu a chegada de milhares de russos desde o início da guerra.A Turquia havia anunciado a expansão do sistema Mir após uma reunião no início de agosto entre o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan (na foto), e o seu homólogo russo, Vladimir Putin.Entretanto, Washington alertou imediatamente as empresas e bancos turcos que negoceiam com a Rússia contra o risco de possíveis sanções.