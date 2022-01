Um dia depois das eleições, site do Parlamento volta a ficar inacessível

O site do Parlamento está mais uma vez sem acesso, depois de já este domingo apresentar uma mensagem de erro. Ao contrário do que aconteceu no dia de ontem, ainda nenhum grupo de "hackers" reivindicou a falha, como resultado de um ataque informático.









Este domingo, o jornal Expresso noticiou no domingo que os 'hackers' do Lapsu$ Group anunciaram ter invadido e "roubado informações sensíveis" do 'site' do parlamento português, tendo este ficado em baixo durante cinco minutos.





Contactado pela agência Lusa, o diretor do Gabinete de Comunicação na Assembleia da República, João Amaral, disse não existir, até àquele momento, "qualquer evidência de que o 'site' tenha sido atacado", mas que o departamento de informática estava a "fazer correr todas as ferramentas para averiguar o assunto".

Segundo o jornal, "em dia de eleições legislativas, os piratas informáticos autodenominados Lapsu$ Group garantiram ter invadido aquele 'site' e roubado informações".





"Hoje hackeámos o 'site' do Parlamento e tivemos acesso a aplicações da Microsoft e a uma grande quantidade de bases de dados que contém informação sensível do Governo relacionada com informações pessoais de políticos e de partidos políticos, muitos documentos, emails, passwords...", referiu o jornal, citando os 'hackers'.





O gabinete de imprensa da Polícia Judiciária já adiantou que está a investigar a falha que ocorreu no site do Parlamento, em plena noite eleitoral.