Conta da TAP no Twitter foi pirateada

Os piratas informáticos estão com os olhos postos em Portugal. Dias depois de terem atacado os sites da Sic e do Expresso e do Parlamento, esta terça-feira foi a vez da conta da TAP no Twitter ter sido atacada.



É a primeira vez que uma conta da TAP terá sido atacada por piratas informáticos, com a empresa portuguesa a perder o controlo e o acesso à sua página oficial no Twitter, que é seguida por mais de 80 mil seguidores e conta com 106 mil tweets publicados.



Contactada pelo Negócios, a TAP diz apenas que está junto do Twitter a averiguar as causas do ataque. Por volta da hora do almoço foram publicadas uma série de tweets com a palavra "awesome" (fantástico) e, posteriormente, a imagem e o nome da TAP desapareceram e foram substituídos pelo símbolo "."

Desde o início de 2022 que este é o terceiro ciberataque conhecido a entidades de grande dimensão em Portugal. Os dois anteriores foram da autoria dos hackers do Lapsus Group, que no domingo – em dia de eleições legislativas - entraram no site do Parlamento e dizem ter "roubado informação sensível" do governo, de políticos e partidos, muitos documentos e e-mails. Desde domingo que o site do Parlamento está indisponível.



"Hoje hackeámos a rede do Parlamento português e acedemos (…) a muitas bases de dados (MSSSQL, Oracle Managed Data) contendo informação sensível relacionada com o governo, informação pessoal de políticos e partidos políticos, muitos documentos, e-mails, passwords, entre outros", anunciou o grupo numa mensagem divulgada esta domingo. Estes hackers referem que o site do Parlamento usa "sistemas tecnológicos antigos, sem manutenção", que as aplicações são fracas, a programação é má e "as práticas de segurança pobres".



Os ataques informáticos ao grupo Impresa e ao Parlamento já estão a ser investigados pela PJ.