União Europeia chega a acordo sobre mecanismo no cerne do Fundo de Recuperação

O ministro das Finanças alemão, Olaf Scholz, reagiu ao acordo frisando que foi hoje aprovado o "último elemento do pacote histórico de recuperação da UE"."Irá dar um impulso forte às nossas economias e permitir que os Estados-membros construam um futuro mais verde e digital para os cidadãos e empresas da Europa. Este acordo é um passo crucial para garantir que o tão necessário dinheiro possa começar a ser distribuído no próximo ano", sublinhou Scholz em comunicado.Também a eurodeputada e negociadora do PE para o acordo, Êider Gardiazabal Rubial, saudou o entendimento alcançado, sublinhando que se trata da uma "dupla vitória"."No curto prazo, irá mitigar os impactos sociais da crise da covid-19. No longo prazo, irá permitir-nos dar um passo maior rumo à transição verde e digital", destacou a eurodeputada.Representando 672,5 mil milhões de euros, o mecanismo hoje aprovado constitui a grande parte do Fundo de Recuperação da UE -- que, no total, corresponde a 750 mil milhões de euros -- e será dividido em duas tranches: 312,5 mil milhões de euros em subsídios e 360 mil milhões em empréstimos.Os colegisladores concordaram que o mecanismo só poderá ser utilizado em seis áreas que qualificam de "relevantes para a Europa" -- entre as quais se inclui a coesão económica, territorial e social, mas também a transição verde e digital -- e que 37% das suas verbas deverão ser alocadas para projetos ligados ao clima e 20% para "ações digitais".Em nota de imprensa, o Parlamento Europeu refere que "os planos terão de ter um impacto a longo prazo nos países da EU, tanto em termos económicos como sociais, e deverão fornecer uma reforma extensiva e um pacote de investimentos robusto".A Comissão Europeia já reagiu ao acordo hoje alcançado pela presidência alemã do Conselho da UE e o PE, saudando o entendimento e realçando que "o Mecanismo de Recuperação e Resiliência está no cerne do 'NextGenerationEU' [Fundo de Recuperação da UE], o plano para a UE emergir mais forte da atual crise"."Irá ter um papel crucial na mitigação do impacto social e económico da pandemia de covid-19 e tornar as economias e sociedades europeias mais sustentáveis e resilientes e mais bem preparadas para as transições digitais e verdes", refere o executivo comunitário em comunicado.O acordo hoje alcançado será agora submetido tanto ao Conselho da UE como ao conjunto do Parlamento Europeu para aprovação, antes de ser formalmente adotado.