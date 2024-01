Ventura garante corte de todos os subsídios a associações da igualdade de género

Leia Também Chega promete equiparar subsídio de risco de todas as forças de segurança ao da PJ

O presidente do Chega, André Ventura, prometeu neste sábado que, se chegar ao governo, cortará todos os subsídios das associações que promovam "ideologias de género e a igualdade de género".No seu primeiro discurso na VI Convenção Nacional do Chega, que decorre até domingo em Viana do Castelo, Ventura voltou a radicalizar o discurso e a eleger como alvo as associações de promoção da igualdade de género, granjeando um apoio de uma plateia que o aplaudiu de pé."Eu garanto-vos uma coisa, aquele dinheiro todo que damos para as ideologias de género e para promover a igualdade de género [...], vou pegar nesses milhões todos e vou dizer às associações: 'esqueçam, não vão receber um tostão'", declarou, admitindo que as suas afirmações podem ser consideradas polémicas.O presidente do Chega alegou estar em causa cerca de 400 milhões de euros e prometeu usar esse valor, caso venha a ter responsabilidades governativas, na criação de "um fundo de apoio" às forças de segurança e aos ex-combatentes.Depois de ao longo da história do partido ter criticado a imigração, a população cigana, a subsidiodependência, André Ventura juntou hoje ao seu discurso as questões da ideologia de género, que foi levada por alguns dirigentes à reunião de Viana do Castelo, quando abordaram a questão das casas de banho mistas.O segundo dia de trabalhos da VI Convenção Nacional do Chega arrancou pelas 10h30, com a apresentação de algumas moções temáticas, a que se seguiu o discurso de André Ventura, que durou mais de 40 minutos, apesar de o programa prever 10 minutos.