Explosões em Beirute matam mais de 50 pessoas. Feridos ultrapassam os 2.750

As violentas explosões na zona portuária de Beirute, Líbano, mataram pelo menos 50 pessoas e feriram mais de 2.750. As ondas de choque sentiram-se por toda a cidade, partindo janelas e causando grandes danos estruturais.

Segundo a Reuters, a mais poderosa explosão que atingiu Beirute nos últimos anos fez estremecer o chão e alguns residentes pensaram que era um terramoto. Abaladas e algumas, feridas, as pessoas caminharam pelas ruas para saber se os familiares estavam bem.

A explosão ocorreu na zona portuária da cidade, onde há armazéns com material explosivo. O ministro do Interior do Líbano afirmou que as informações iniciais davam conta de explosivos, confiscados há anos, que tinham provocado a explosão. A cadeia televisiva Mayadeen indica que toneladas de nitrato de amónio explodiram.

Leia Também Explosões em Beirute: Governo sem registo de portugueses entre vítimas mortais

Ainda não é claro o que causou a ignição que conduziu à explosão.

Os vídeos da explosão inundaram as redes sociais. Quem filmou a explosão em prédios altos foi atirado ao chão.





UPDATE: Fmr PM Saad Hariri is fine following news.



Two explosions near port in Beirut #Lebanon , second one left lot of damages in houses and cars. Ambulances called to area.



Another video shows magnitude of when it happened pic.twitter.com/lV9p5qMxbu — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 4, 2020









Moment that the second explosion hit #Beirut Lebanon. Many houses damaged, injuries reported.



First was at Port. This is closer to downtown pic.twitter.com/6DdmgQFriD — Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 4, 2020

Pelo menos dez corpos foram levados para os hospitais, segundo a Reuters. O Crescente Vermelho indicou que centenas de feridos também foram encaminhados para tratamento hospitalar.

Michel Aoun, o presidente libanês, convocou uma reunião de emergência do Conselho Supremo de Defesa do Líbano.





Esta explosão acontece três dias antes de um tribunal apoiado pelas Nações Unidas dar o veredicto aos quatro suspeitos, pertencentes ao Hezbollah, da morte do antigo primeiro-ministro Rafik al-Hariri. Em 2005, um ataque com um carro armadilhado matou al-Hariri e outras 21 pessoas.

Israel já indicou que nada tem que ver com a explosão – afinal, o país já se envolveu em várias guerras com o Líbano. O Hezbollah também negou responsabilidades. A Casa Branca garante que está a acompanhar a situação de perto e França ofereceu ajuda.



Os testemunhos

À Sky News, o diretor do porto de Beirute relatou que uma equipa de bombeiros no local tinha "desaparecido" após a explosão.

"Vi uma bola de fogo e fumo a formar-se por cima de Beirute. As pessoas gritavam e corriam, a sangrar. As varandas foram arrancadas dos prédios. Os vidros em edifícios altos quebraram-se e caíram nas ruas", relatou uma testemunha à Reuters.

Outra pessoa falou do fumo pesado e cinzento junto à zona portuária e na explosão que se seguiu. "Todas as janelas na baixa se partiram e há pessoas feridas a andar por ali. É o caos total."

No Chipre, a 180 quilómetros de Beirute, ouviu-se a explosão. Um habitante de Nicósia, a capital do país, diz que a sua casa abanou.

(Notícia atualizada)