Vistos gold: Investimento atinge 838 milhões em 2018

O investimento captado através dos vistos 'gold' atingiu os 838 milhões de euros em 2018, menos 0,6% do que o registado no ano anterior, de acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) hoje divulgados.

No ano passado, o investimento captado por via das Autorização de Residência para a atividade de Investimento (ARI) atingiu 838.532.935,27 euros, ligeiramente inferior (-0,6%) aos 844.088.897,77 euros registados um ano antes, altura em que este tinha caído 3,4%.