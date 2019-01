"Neste caso não se provou que Miguel Macedo tivesse intenção de prejudicar ou beneficiar alguém. O que foi feito foi mal feito, mas se foi para prejudicar ou beneficiar o tribunal não apurou qual foi a intenção", disse o juiz.



Embora desse como provado que Miguel Macedo entregou o caderno de encargos a Jaime Gomes, o tribunal diz não ter ficado provado que o amigo do ex-ministro tivesse entregado o caderno de encargos a algum dos concorrentes.



Sobre a nomeação do Oficial de Ligação (OLI) para Pequim, o tribunal não descortinou qualquer conexão e acerca da concessão de vistos para a vinda de doentes líbios para serem tratados em Portugal, o ex-ministro "não tinha competência direta para estes processos".



Por outro lado, o tribunal considerou "censurável e inadmissível" o comportamento da ex-secretária-geral do Ministério da Justiça Maria Antónia Anes, condenando-a a quatro anos e quatro meses de prisão, com pena suspensa, por corrupção ativa e passiva para ato ilícito.



O ex-presidente do Instituto de Registos e Notariado (INR) António Figueiredo foi condenado a quatro anos e sete meses de prisão com pena suspensa.



O tribunal deu como provado que houve uma troca de favores entre ex-presidente do IRN e Maria Antónia Anes referente a concursos para cargos da função pública.



Os empresários chineses Zhu Xiong e o Zhu Baoe foram condenados por tráfico de influências a 1.500 euros de multa.



O processo foi formado por 21 arguidos que no total estavam pronunciados por 47 crimes económico-financeiros, tendo 16 deles sido absolvidos.



O processo referia-se a alegados favorecimentos para lucrar de forma ilícita com a atribuição de vistos gold, através de negócios imobiliários com empresários chineses que pretendiam obter autorização de residência para investimento.



Em causa estavam também alegados favorecimentos a uma empresa de Paulo Lalanda de Castro, ex-patrão da farmacêutica Octopharma, que foi absolvido do crime de tráfico de influências.

