aplicação de prisão preventiva a Diogo Lacerda Machado, consultor do grupo Start Campus e amigo de António Costa, e Vítor Escária, ex-chefe de gabinete do primeiro-ministro.



Para Afonso Salema e Rui Oliveira Neves, o MP tinha defendido nas suas alegações a aplicação de uma caução. Já para o presidente da Câmara de Sines, Nuno Mascarenhas, tinha sido requerida a suspensão do mandato, a proibição de contactos e de entrar nas instalações da autarquia, segundo fonte da agência Lusa.



Indiciação de crimes de prevaricação e de corrupção caem



Segundo o comunicado do Tribunal Central de Instrução Criminal, o juiz Nuno Dias Costa considerou que Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária estão "fortemente indiciados" em coautoria e na forma consumada de um crime de tráfico de influência, caindo a indiciação de crimes de corrupção e prevaricação.



Por seu lado, entendeu que Afonso Salema e Rui Oliveira Neves estão indiciados em coautoria de um crime de tráfico de influência e um crime de oferta indevida de vantagem, caindo, mais uma vez, a indiciação de crimes de corrupção e prevaricação.



Em relação à empresa Start Campus, o juiz entendeu que esta se mostra "fortemente indiciada" de um crime de tráfico de influência e de um crime de oferta indevida de vantagem, cuja prática se concretizou através dos dois administradores.



A nota enviada pelo tribunal não menciona a indiciação de qualquer crime ao presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas.



Assim, o juiz não validou os crimes de prevaricação e de corrupção ativa e passiva que estavam imputados a quatro arguidos.





Apesar dos pedidos do Ministério Público, Diogo Lacerda Machado e Vítor Escária não vão ficar em prisão preventiva. O advogado e o antigo chefe de gabinete do primeiro-ministro ficam impedidos de se ausentarem para o estrangeiro e têm de entregar o passaporte dentro de 24 horas.Segundo um documento entregue pelo tribunal de instrução criminal aos jornalistas presentes no recinto, Lacerda Machado, que era também consultor da Start Campus fica ainda obrigado a prestar uma caução de 150 mil euros dentro de 15 dias.Quanto aos empresários, tanto Afonso Salema, como Rui Oliveira Neves, ambos administradores da Start Campus ficam com termo de identidade e residência, a medida de coação menos gravosa.A empresa responsável pela construção do megacentro de dados de Sines fica anda obrigada a pagar uma caução de 600 mil euros num prazo de 15 dias.Já o presidente da Câmara Municipal de Sines, Nuno Mascarenhas, fica também com termo de identidade e residência. Os cinco arguidos detidos no processo ligado aos negócios do lítio, hidrogénio e centro de dados de Sines ficam assim sujeitos a medidas de coação não privativas da liberdade.As medidas são significativamente menos gravosas do que as pedidas este domingo pelo Ministério Público. O MP tinha pedido aCom Lusa