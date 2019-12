O índice de volume de negócios do setor industrial em Portugal teve um aumento homólogo de 0,1% em outubro deste ano, segundo o Instituto Nacional de Estatística.

O INE adiantou ainda que o segmento de bens intermédios acentuou a redução em 1,3 pontos percentuais para -2,6%, enquanto que o índice de energia recuperou significativamente face ao mês anterior, passando de uma descida de 12,8% em setembro para uma queda de 0,9% em outubro.



Os agrupamentos de bens de investimento e de bens de consumo contribuíram ambos com 0,6 pontos percentuais, em resultado de aumentos homólogos de, respetivamente, 3,6% e 2,1% (7,1% e 1,6% em setembro, pela mesma ordem).



O instituto acrescentou que "o índice relativo ao mercado nacional passou de -1,7% em setembro para -0,7% em outubro, enquanto o índice do mercado externo cresceu 1,2%, após a redução de 2,2% verificada em setembro".



Quanto ao emprego, remunerações e horas trabalhadas no setor da indústria, os índices mostraram um crescimento homólogo de 0,1%, 3,2% e 0,4%.

O índice de volume de negócios na indústria apresentou um aumento homólogo de 0,1% em outubro, anunciou esta terça-feira, 10 de dezembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).Depois de uma queda homóloga de 1,9% em setembro, no mês em análise o índice recuperou o fôlego, face ao mesmo período do ano passado. Excluindo o agrupamento de Energia, o índice teria crescido 0,4% em outubro.