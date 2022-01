Votaram 23,27% dos eleitores até ao meio-dia, mais do que em 2019

Leia Também Mais de 10 milhões de eleitores escolhem este domingo os 230 deputados da Assembleia da República

Mais de 23% dos 10.820.337 eleitores inscritos nas eleições legislativas deste domingo tinham votado até às 12:00, segundo dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI).Segundo o MAI, até ao meio dia votaram 23,27% dos eleitores inscritos, correspondentes a mais de 2,5 milhões de pessoas, uma percentagem superior à das últimas legislativas, realizadas em 06 de outubro de 2019, antes da pandemia, quando a afluência média às urnas à mesma hora estimava-se em 18,83% dos eleitores, o que correspondia a cerca de dois milhões de votantes.Fonte da Comissão Nacional de Eleições (CNE) disse à Lusa que as eleições deste domingo estão a decorrer com normalidade e serenidade, sem incidentes.Nas últimas eleições legislativas, a afluência média às urnas às 12:00 estimava-se em 18,83% dos eleitores (cerca de dois milhões de votantes) e no final do ato eleitoral a taxa de abstenção atingiu o recorde de 51,43%.N?as eleições autárquicas realizadas em 26 de setembro último, 20,94% dos eleitores inscritos exerceram o seu direito de voto até às 12:00, ou seja, mais de 1,86 milhões de pessoas.As assembleias de voto para as eleições legislativas abriram às 08:00 de hoje em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00.Nos Açores, as mesas de voto abriram e vão encerrar uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.Podem votar para as eleições antecipadas de hoje 10.820.337 eleitores, mais 9.808 do que nas anteriores legislativas, em 2019.Tendo em conta a atual situação da pandemia, em que mais de um milhão de pessoas estão em isolamento obrigatório devido à covid-19, o Governo decidiu que estes eleitores podem votar presencialmente e recomendou que o façam num período específico, entre as 18:00 e as 19:00.Para garantir a segurança sanitária do ato eleitoral e de todos os envolvidos, a Administração Eleitoral tomou várias medidas, "como a redução do número de eleitores inscritos por cada secção de voto para 750, e distribuiu mais de 100 toneladas de material sanitário pelas 308 câmaras municipais entre máscaras FP2 e cirúrgicas (25 por cada secção de voto), álcool gel (seis embalagens por cada secção de voto), batas, luvas e viseiras".Concorrem a estas legislativas antecipadas 21 forças políticas, o mesmo número do que em 2019, mas apenas 13 concorrem em todos os círculos eleitorais.No total, são eleitos 230 deputados à Assembleia da República, de onde sairá o XXIII Governo Constitucional.A legislatura atual, que terminaria apenas em 2023, foi interrompida depois do 'chumbo' do Orçamento do Estado para 2022 ter gerado uma crise política que levou à dissolução do parlamento e à convocação de eleições antecipadas.