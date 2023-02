Zara Portugal entra no top 10 das maiores importadoras

Peso das dez maiores importadoras aumentou mais de 60% no ano passado, com três novas entradas no “ranking”, duas delas com selo espanhol. Energéticas ganharam peso nas compras ao exterior. Nas exportações, top 10 pesou quase 20% no total.

Zara Portugal entra no top 10 das maiores importadoras









