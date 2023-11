Zona Euro com excedente de 10 mil milhões no comércio externo de bens em setembro

O comércio externo de bens na Zona Euro registou um excedente de 10 mil milhões de euros em setembro. O valor compara com um défice de 36,6 mil milhões no mesmo mês do ano passado.

De acordo com os dados divulgados pelo Eurostat, a exportação de bens da região para o resto do mundo totalizou 235,8 mil milhões, menos 9,3% face ao valor registado em setembro do ano passado, enquanto as importações ascenderam aos 225,8 mil milhões, uma queda de 23,9%.

Leia Também Zona Euro arrisca recessão após um ano a fintá-la

Entre janeiro e setembro, o excedente foi de 16,3 mil milhões, devido a um nível de exportações estável e uma queda das importações.

No conjunto da União Europeia, o excedente da balança comercial de bens foi de 7,1 mil milhões em setembro, valor que compara com um défice de 47,4 mil milhões no período homólogo.

De acordo com a primeira estimativa do Eurostat, a exportação de bens totalizou 209,7 mil milhões e as importações 202,5 mil milhões, menos 9,7% e 27,6%, respetivamente, face a setembro do ano passado.