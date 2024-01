Zona Euro com excedente de 78,4 mil milhões na conta corrente no terceiro trimestre

Leia Também Zona Euro com excedente de 10 mil milhões no comércio externo de bens em setembro

O saldo da conta de operações correntes da balança de pagamentos da zona euro registou, no terceiro trimestre de 2023, um excedente de 78,4 mil milhões de euros (ME), divulga esta quinta-feira o Eurostat.Este excedente representa 2,2% do Produto Interno Bruto (PIB) da média dos 20 países da área do euro.O saldo positivo registado entre julho e setembro de 2023 compara-se com o défice de 64 mil milhões de euros (-1,9% do PIB) homólogo e com o excedente de 59,6 mil milhões (1,7% do PIB) registado no segundo trimestre de 2023, de acordo com os dados do serviço estatístico da União Europeia (UE).Por seu lado, a UE teve, no terceiro trimestre de 2023, um excedente de 85,4 mil ME na sua conta de operações correntes (2% do PIB), face ao de 74,2 mil milhões (1,8% do PIB) do trimestre anterior e ao défice de 69,9 mil milhões (-1,7% do PIB) apresentado entre julho e setembro de 2022.A UE registou excedentes na conta corrente com o Reino Unido (69,2 mil milhões), os Estados Unidos (33,6 mil milhões), a Suíça (16,1 mil milhões), o Canadá (11,2 mil milhões), o Brasil (7,1 mil milhões), Hong Kong (6,9 mil milhões), a Rússia (3,4 mil milhões) e o Japão (600 milhões) e défices com a China (-35,6 mil milhões) e a Índia (-600 milhões).