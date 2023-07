Zona Euro escapou à recessão mas receios mantêm-se para o resto do ano

Indicadores avançados apontam para um novo abrandamento da atividade económica no euro. Revisão em ligeira alta do PIB no primeiro trimestre não invalida recessão no resto do ano. Novas contrações económicas são temidas também do outro lado do Atlântico.



O FMI divulga esta terça-feira as previsões intercalares com novos dados para as grandes economias, incluindo a Zona Euro. Yves Herman/Reuters Joana Almeida JoanaAlmeida@negocios.pt 21:40







Afinal, a Zona Euro estagnou no primeiro trimestre, o que lhe permitiu escapar a uma recessão. Mas conseguirá evitá-la no resto do ano? Os indicadores avançados, conhecidos esta segunda-feira, apontam para um inevitável abrandamento das economias da moeda única e, como o risco de novas contrações é bastante elevado, a hipótese de o bloco do euro entrar em recessão este ano é ainda uma ameaça a ter em conta. Zona do Euro PIB macroeconomia conjuntura

