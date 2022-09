Zona Franca da Madeira: Empresas avançam sozinhas para o TJUE

Portugal perdeu o recurso junto do tribunal europeu sobre as ajudas ilegais na Zona Franca da Madeira (ZFM), mas nem por isso as empresas desistem de contestar a decisão da Comissão Europeia (CE), seja nos tribunais nacionais, seja no europeu – com os advogados a admitirem longos anos de litigância.





