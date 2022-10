Zona Franca: Madeira quer negociar novo regime com aposta nas tecnológicas

O Governo vai começar a preparar a negociação com Bruxelas do novo regime para a Zona Franca da Madeira (ZFM) a seguir ao Orçamento do Estado para 2023, que está agora a ser discutido no Parlamento, disse ao Negócios Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira. O processo será articulado com a região autónoma e deverá ter um foco especial na atração de empresas tecnológicas, além

...