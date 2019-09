Bruxelas diz que envelhecimento de professores é desafio em Portugal  

O envelhecimento da população docente é um problema identificado em Portugal no Monitor da Educação e da Formação de 2019, hoje divulgado pela Comissão Europeia, que destaca ainda a "elevada proporção de pessoal não permanente".

"Os professores estão satisfeitos com o seu trabalho, porém, subsistem desafios tais como o envelhecimento da população docente, a elevada proporção de pessoal não permanente e as lacunas na integração e no desenvolvimento profissional contínuo", lê-se na ficha de avaliação de Portugal.