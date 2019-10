Sindicatos esperam milhares de professores na rua

A data coincide com o dia de reflexão para as eleições legislativas que decorrem no domingo e leva a organização do desfile a estar mais atenta a cartazes e palavras de ordem que possam ser ditos e exibidos durante o percurso.

Os sindicatos esperam hoje milhares de professores a descer a Avenida da Liberdade até ao Rossio, em Lisboa, numa manifestação que vai terminar sem discursos e que pretende ser uma celebração do dia Mundial do Professor.





A data coincide com o dia de reflexão para as eleições legislativas que decorrem no domingo, 6 de outubro, e leva a organização do desfile a estar mais atenta a cartazes e palavras de ordem que possam ser ditos e exibidos durante o percurso, mas não mais do que isso, até porque, como frisaram os dirigentes sindicais, as manifestações de professores não são habitualmente palco de campanha eleitoral ou apelo direto ao voto em candidatos.