Empresas ganham acesso "prime" à engenharia da Universidade do Porto

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto tem um novo programa para as empresas aproveitarem os jovens quadros e o conhecimento produzido na escola. Efacec, Kaizen e Sonae IM participam no arranque do projecto.

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) acaba de criar um novo programa de associados dirigido às empresas, prometendo "criar valor e vantagens competitivas" para esses negócios através de uma "conexão directa com as fontes de talento e de produção de conhecimento" da faculdade.

O designado "FEUP PRIME - Corporate Membership Programme" é uma espécie de clube de mecenas que, a troco de uma comparticipação financeira que pode ascender a 30 mil euros, dá a estas empresas "a oportunidade de atrair os melhores talentos, envolver os melhores estudantes em problemas concretos, trabalhar com os melhores investigadores em desafios societais e inovação de ponta, e envolver-se na vida da comunidade académica".

Os detalhes desta iniciativa, que pretende envolver as empresas exportadoras, as start-ups de base tecnológica e a universidade numa "cultura de inovação aberta", vão ser apresentados esta segunda-feira, 15 de Outubro, pelo director da faculdade portuense, João Falcão e Cunha, que assumiu o cargo em Setembro de 2014. Mas está, desde já, confirmada a adesão da Efacec, do Kaizen Institute e da Sonae IM como "PRIME Partners".

Além desta relação mais estratégica e de longo prazo, que inclui a definição de objectivos comuns de aprendizagem, investigação e inovação, haverá uma outra modalidade "Affiliates" no âmbito deste programa, onde estão agregadas "várias dezenas de empresas com as quais já existe uma sólida colaboração" e que "serão continuamente desafiadas a reforçar o seu envolvimento nas diversas oportunidades que o programa pretende desenvolver".

O aumento da interacção vai fazer chegar às empresas melhores engenheiros e contribuir para melhor emprego e para empresas mais inovadoras. João Falcão e Cunha, director da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

A FEUP é uma das principais fontes de recrutamento de quadros especializados para a indústria e também para as empresas de serviços tecnológicos. No último ano, segundo os dados partilhados numa nota à imprensa pela instituição de Ensino Superior, colaborou activamente e executou projectos de investigação e desenvolvimento com mais de 70 empresas, daí resultando 405 dissertações em ambiente empresarial e 79 estágios de Verão.

"É uma oportunidade única para as empresas colocarem desafios ambiciosos de inovação aos nossos estudantes, investigadores e docentes, sobretudo ao nível de mestrado e doutoramento. O aumento da interacção no âmbito do FEUP PRIME irá permitir trabalhar na universidade sobre conhecimento mais relevante para a economia e para a sociedade, fazendo chegar às empresas melhores engenheiros e contribuindo assim para melhor emprego e para empresas mais inovadoras", frisou João Falcão e Cunha, que acaba de ser reeleito para um novo mandato de quatro anos.