Escolas vão reabrir para ensino presencial até ao 9º ano

Abrem ainda os centros de atividades de tempos livres (ATL) para as mesmas idades, bem como os equipamentos sociais na área da deficiência.

A 15 de março, já tinham reaberto as creches, o pré-escolar mas também as escolas do 1º ciclo do ensino básico. esvazia grande parte das medidas de alargamento do apoio aos pais , que nos termos do decreto promulgado pelo Presidente da República passaria a abranger as pessoas com funções compatíveis com teletrabalho e com filhos com menos de doze anos (e não apenas até ao 4º ano).O Governo anunciou que vai enviar este e outros dois diplomas para o Tribunal Constitucional, mas as medidas aplicar-se-iam até que haja uma decisão.