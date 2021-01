Governo garante que computadores chegam às escolas no segundo período

O Ministério da Educação assegura que os 335 mil computadores adquiridos no âmbito do programa Escola Digital vão começar a chegar às escolas durante o segundo período. A informação é avançada esta terça-feira, 26 de janeiro, pelo Público Aos 335 mil agora anunciados, juntam-se outros 100 mil que já foram entregues às escolas no primeiro período. Juntos, estes equipamentos serão suficientes para todos os alunos carenciados, a quem foi dada prioridade na distribuição.A atrasar a distribuição dos novos computadores, acrescenta o Público, tem estado a escassez de componentes, que está a criar dificuldades na indústria da tecnologia, bem como a demora nos processos de exportação, um efeito da pandemia. Contudo, garante o Governo, a contratualização com os fornecedores prevê que os computadores comecem a ser distribuídos no segundo período. Assim, até ao final de março, a distribuição pelas escolas deverá estar concluída.