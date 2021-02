Internet para alunos terá "tráfego ilimitado", mas velocidade pode ser reduzida

O Ministério da Educação garante que os alunos com computadores entregues pelo Estado podem beneficiar de tráfego ilimitado durante todo o ano letivo, independentemente dos fins para que usem os dados móveis que lhes forem disponibilizados. A informação é avançada esta quinta-feira, 18 de fevereiro, pelo Público , que ressalva, contudo, que a velocidade da Internet pode baixar quando for atingindo determinado volume de dados."Os 'hotspots' de Internet entregues aos alunos têm tráfego ilimitado", assegura fonte oficial do Ministério da Educação ao Público, detalhando que "os contratos com as operadoras [de telecomunicações] contemplam todo o ano lectivo".Contudo, o mesmo jornal acrescenta que, no concurso que está a decorrer para a segunda fase de entrega de computadores e conectividade aos agrupamentos escolares, no âmbito da Escola Digital, está previsto que a velocidade da Internet possa baixar para 2 Mbps depois de, a cada mês, ser atingido um volume de 12 GB.