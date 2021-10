King’s College School instala-se em Cascais com investimento de 45 milhões

Leia Também London School of Economics escolhe Lisboa para primeiro hub fora do Reino Unido

A King’s College School, que integra o grupo internacional Inspire, vai instalar-se em Portugal, com a abertura de um novo colégio em Cascais. O investimento nas novas instalações cifra-se em 45 milhões de euros, num campus de 40 mil metros quadrados, que "receberá mais de 1.200 alunos de um a 18 anos de idade".Este colégio, que abre portas em setembro de 2022, ficará situado num campus que já existe, do PaRK IS Cascais. O campus só estará concluído um ano depois, em setembro de 2023, quando estiverem concluídas todas as infraestruturas de apoio.As instalações vão incluir "dois ginásios, campos de futebol e rugby, campos de ténis e padel, uma piscina, bem como salas de artes performativas para dança e teatro e salas para prática de música e instrumentos", indica o comunicado deste colégio. Além disso, haverá também laboratórios de ciência, uma sala multiusos e um auditório.Uma vez que o campus só estará concluído em 2023, a receção de alunos será feita de forma faseada. A partir da abertura oficial, o colégio contará com vagas para crianças entre um a 13 anos; um ano depois, quando a expansão estiver concluída, receberá alunos até aos 16 anos. "À medida que estes alunos forem crescendo, os anos escolares progredirão com eles, até oferecer todos os anos, para alunos até aos 18 anos", explica a King’s College School.Este colégio terá uma residência de "boarding", que abrirá também portas no próximo ano, para alunos a partir de 13 anos."Temos o prazer de trazer a primeira King’s College School para Portugal. As King's College Schools são reconhecidas pela sua excelência académica em todo o mundo e pela sua capacidade de mergulhar os alunos em ambientes onde podem desenvolver competências globais", indica Nadim M Nsouli, fundador e CEO da Inspired. "O nosso objetivo é encorajar a inovação, construir confiança e ajudar as mentes jovens a aprender e crescer, para que possam prosperar no mundo de hoje e no futuro."Este investimento do grupo Inspire em Portugal segue-se aos 40 milhões de euros investidos pelo grupo na construção do campus do PaRK International School em Alfragide. Antes disso, em 2019, o grupo adquiriu o St. Peter's International School, em Palmela.