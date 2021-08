London School of Economics escolhe Lisboa para primeiro hub fora do Reino Unido

Leia Também Universidade de Lisboa investe 5 milhões em novo edifício da Faculdade de Letras

A London School of Economics and Political Science (LSE) escolheu a capital portuguesa para instalar o seu primeiro hub fora do Reino Unido. Lisboa recebe o hub da LSE Generate, a iniciativa da centenária universidade britânica dedicada ao empreendedorismo, criada para apoiar estudantes e antigos alunos a desenvolverem negócios com responsabilidade social. Em Londres, a LSE Generate disponibiliza programas de um ano, com competições para angariar financiamento, realização de eventos e espaços para "coworking".O hub da LSE em Lisboa ficará instalado na Casa do Impacto, a incubadora de empreendedorismo e inovação social da Santa Casa da Misericórdia. Em Portugal, a iniciativa LSE Generate disponibilizará um programa mais curto, com a duração de três meses, destinado a fundadores de negócios em fase inicial. Serão também disponibilizadas através da LSE Generate competições de financiamento, eventos, oportunidades de networking e ainda uma aceleradora, o Generate Accelerator Programme, que já tem dois programas anunciados, "Launch" e o "Live" (este último com acomodação), destinados a fundadores de empresas em estágios iniciais.A universidade britânica destaca ter escolhido Lisboa pelo ecossistema de startups que cresce rapidamente a cada ano, dando como exemplo empresas como o unicórnio Talkdesk, a Landing.jobs ou a Unbabel. "O cenário do empreendedorismo em Portugal está em ascensão. Lisboa tem sido um íman para a inovação e empresas e, em breve, vai tornar-se a capital de startups do sul da Europa", explica Laura-Jane Silverman, diretora da LSE Generate.Sobre a escolha da Casa do Impacto, esta responsável salienta que "abundam ideias de negócios de impacto e alavancados pelo propósito" deste local: "O mindset capacitador e empreendedor da nossa parceira, a existência de um ecossistema forte, principalmente quando vamos para um sítio onde não temos rede de contacto local mais directa, tornam esta parceria muito entusiasmante."Através desta parceria, a comunidade da Casa do Impacto terá acesso a uma rede de empreendedores e inovadores de todas as partes do globo. A parceria dará também acesso direto à pesquisa de dissertações de doutoramento e mestrado ligadas ao impacto, acesso a uma rede de investidores londrinos ou a possibilidade de admissão em programas de diversidade e ofertas de apoio. Também existe a possibilidade de estabelecer colaborações entre programas de mentoria das duas partes.Inês Sequeira, a diretora da Casa do Impacto, explica que as primeiras impressões foram trocadas com a LSE ainda em setembro de 2020. "Com a vinda da LSE Generate para a Casa do Impacto contamos alavancar ainda mais Lisboa e Portugal como o centro do empreendedorismo e inovação de impacto, colocar o nosso nome lá fora, inspirar e capacitar mais empreendedores e negócios para a sustentabilidade. Estamos totalmente alinhados para o que virá a seguir", garante.A Casa do Impacto, fundada em 2018, está instalada no Convento de São Pedro de Alcântara, em Lisboa, albergando mais de 250 empreendedores e cerca de 50 startups. Uma vez que este espaço é focado na responsabilidade social e impacto, as startups acolhidas nestas instalações estão alinhadas com os objetivos para o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.