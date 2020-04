Marcelo antecipa que escolas não reabrem em abril

A decisão do Governo quanto a uma eventual reabertura das escolas só deverá ser formalmente conhecida na próxima quinta-feira, no entanto o Presidente da República já adiantou que os estabelecimentos de ensino vão ficar encerrados, pelo menos, até ao final do presente mês de abril.



Em conferência de imprensa realizada no final da terceira reunião mantida entre os representantes dos órgãos de soberania, líderes partidários e as principais entidades de saúde nacionais, Marcelo Rebelo de Sousa revelou que, no entender dos especialistas, as medidas de contenção da pandemia estão a produzir efeitos, pelo que devem ser mantidas até ao final de abril, o mês crítico para a evolução do surto em Portugal.



Em resposta a uma questão colocada pelos jornalistas sobre se se pode depreender que esta consideração dos técnicos em saúde pública significa que as escolas não irão reabrir depois das férias da páscoa, Marcelo admitiu que "pode depreender, obviamente".



O Presidente fez questão de lembrar que o primeiro-ministro tem até ao dia 9 de abril, a data fixada por António Costa para anunciar se as aulas presenciais seriam, ou não, retomadas na próxima semana, porém, "daquilo que disseram os especialistas, a opção a fazer é ganhar em abril o mês de maio". Ou seja, Marcelo considera que é preciso "manter este esforço durante o mês de abril".



Marcelo Rebelo de Sousa recorreu à imagem já usada pelo primeiro-ministro para notar que "havia uma luzinha [ao fundo do túnel], mas ainda não se via essa luzinha", para defender que "se os portugueses forem capazes de manter esta dedicação cívica durante o mês de abril, isso facilitará ver a luzinha durante o mês de maio".



A ideia central transmitida ao longo da reunião que voltou a decorrer nas instalações do Infarmed assenta na necessidade de, em abril, dar continuidade às medidas implementadas para conter a pandemia de modo a que, em maio, seja possível iniciar uma normalização da vida em sociedade.



Como tal, Marcelo pediu aos portugueses que façam durante este mês um "suplemento de esforço" para "se poder virar a página no final do mês de abril. O Presidente disse ainda que foram passadas "boas notícias" na reunião, contudo que não dispensam um "esforço complementar nas semanas que se seguem".



Na passada sexta-feira, o primeiro-ministro estabeleceu, em entrevista à Renascença, que o 4 de maio é a data limite para o regresso às aulas presenciais, em particular para os alunos do secundário (10.º, 11.º, 12.º anos letivos).



Para além do encontro desta manhã, em que também participaram o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e o ministro da Educação e ainda representantes do Conselho Nacional da Educação e do Conselho das Escolas, o Governo recebe amanhã, 8 de abril, os partidos para avaliar a recalendarização do ano escolar.





PSD quer Telescola apenas até ao 2.º ciclo

O vice-presidente do PSD, David Justino, salientou a utilidade desta reunião, desde logo por permitir "começar a construir saída que sejam pertinentes". O antigo ministro da Educação garantiu "disponibilidade total para colaborar com o Governo" na escolha de medidas que permitam superar a impossibilidade de serem realizadas aulas presenciais.