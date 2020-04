Ainda em relação ao ensino secundário (para 11.º e 12.º anos), Costa adiantou que "só haverá aulas presenciais nas 22 disciplinas sujeitas a exame específico para acesso ao ensino superior, continuando todas as outras a ser ministradas à distância". Este é o plano A, mas o primeiro-ministro avisa desde já que poderá ser preciso recorrer a um plano B, prosseguindo "exclusivamente o ano letivo com ensino à distância, se a pandemia assim o exigir".



Uma vez que já não terão aulas presenciais neste ano letivo, os alunos do ensino básico (do 1º. ao 9.º ano) vão continuar a ter aulas à distância, doravante reforçadas com o apoio assegurado pelo regresso da Telescola. Para permitir o "alcance mais universal possível", António Costa anunciou que as emissões diárias "serão transmitidas, a partir do próximo dia 20 [de abril], no canal RTP Memória, que é acessível não só por cabo ou satélite mas também através da televisão digital terrestre (TDT".



O líder do Governo frisou que a Telescola não vai substituir o trabalho que os docentes têm vindo a desenvolver com os alunos, que irão abranger todas as disciplinas lecionadas no básico. E explicou ainda que a Telescola não é uma solução viável para o secundário devido ao largo e distinto leque de conteúdos que têm de ser lecionados.



(Notícia em atualização)

Os alunos do ensino básico e do 10.º ano de escolaridade já não terão aulas presenciais no terceiro período, enquanto os 11.º e 12.º anos ainda poderão regressar à escola durante o mês de maio se a evolução da pandemia assim o permitir, anunciou António Costa no final do Conselho de Ministros realizado esta manhã.Quanto à avaliação dos alunos do secundário, o primeiro-ministro disse que os exames nacionais de acesso ao ensino superior vão ser adiados de modo a garantir alguma margem temporal com o objetivo de que ainda sejam retomadas as aulas presenciais no próximo mês. Assim, a primeira fase dos exames nacionais decorrerá entre 6 e 23 de julho e a segunda fase é adiada para o período compreendido entre 1 e 7 de setembro.