Nova SBE bate recorde de candidaturas para os mestrados no próximo ano

A Nova SBE, a faculdade de ciências económicas, financeiras e de gestão da Universidade Nova de Lisboa, registou cerca de 3.000 candidaturas para os mestrados do próximo ano letivo, o que representa um número recorde para a instituição de ensino.Assim, as candidaturas registaram uma subida de 32% face ao ano anterior, sendo que os candidatos internacionais continuam a ser a maioria na escola (60%). A Nova SBE registou candidaturas de alunos de 70 países diferentes, com alemães, italianos, franceses e austríacos no topo da lista.Daniel Traça, "dean" da instituição, mostra "satisfação" neste resultado e diz que "o aumento exponencial de candidaturas, nomeadamente por parte de alunos internacionais e no contexto de pandemia que vivemos, demonstra que o ecossistema que a Nova SBE tem vindo a construir é valorizado pelos nossos candidatos e atrai cada vez maior interesse e projeção, naquele que é um contributo da Nova SBE para o desenvolvimento do País e da Europa".O número de programas internacionais em vários mestrados, como no Mestrado Internacional em Finanças (+65%) ou o Mestrado Internacional em Gestão (+80%), foram os que mais contribuíram para o crescimento total de candidaturas. Estes dois mestrados estão classificados no Ranking do Financial Times nas 14ª. e 22ª. posições mundiais, respectivamente.

A Nova SBE encerrou o período de candidaturas na terceira semana de junho, estando neste momento a decorrer o processo de aceitação dos candidatos.