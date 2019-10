Nova SBE escala oito lugares entre os mestrados de gestão favoritos do FT. Católica e ISCTE caem

O ranking do Financial Times que avalia a qualidade dos mestrados de gestão volta a ter presença nacional. A Nova SBE é, contudo, a única a melhorar a prestação, enquanto a Católica e o ISCTE descem.

O ranking do Financial Times para os melhores mestrados volta a integrar três escolas portuguesas: Nova SBE, Católica-Lisbon e ISCTE Business School. A faculdade de sede em Carcavelos destaca-se com uma subida acentuada, reforçando a liderança ao nível nacional, enquanto as restantes duas perdem terreno.





A Nova School of Business and Economics (SBE) tem dois representantes no ranking do Financial Times. O "Mestrado Internacional em Gestão" é aquele que mais sobe, saltando da 30.ª posição conquistada no ano passado para a 22.ª. O programa volta assim a ganhar o terreno que tinha perdido na transição de 2017 para 2018, quando desceu da 17.ª para a 30.ª posição. Mais acima na tabela mas com uma evolução mais modesta, a Nova conta o "Mestrado Internacional em Gestão da Aliança CEMS", que ascende do nono para o oitavo lugar.