Ranking do FT: Nova SBE nas 30 melhores Business Schools europeias

"Na origem deste resultado está a aposta da escola no crescimento, inovação e internacionalização nos mestrados e na formação de executivos. O caminho que escolhemos continua assim a dar resultados e vamos acelerar nesse sentido. Estamos conscientes do caminho a percorrer para atingir os nossos objetivos, mas acreditamos que a mudança para o novo campus, em Carcavelos, permite esperar ainda mais nos próximos anos", disse Daniel Traça, "Dean" da Nova SBE, em comunicado.



A Católica-Lisbon, que caiu 4 posições no ranking face ao ano anterior, reforçou, também através de um comunicado, a "confiança do mercado de trabalho nos graduados da Católica-Lisbon, com 96% dos alunos colocados no mercado de trabalho nacional e internacional em menos de 3 meses".

Para Ramon O’Callaghan, "Dean" da Porto Business School, afirmou que "num ranking que tem como critérios a relação custo-benefício dos programas ou a remuneração média após a formação, estar entre as melhores escolas de negócios europeias é o resultado de todo o empenho, trabalho conjunto e iniciativa da Escola para inovar e desenvolver programas ajustados às necessidades atuais".



Este ano, Portugal manteve quatro universidades portuguesas no ranking, as mesmas do que Espanha, Suiça ou Bélgica.