Porto Business School troca líder espanhol por um português de Madrid

Após oito anos à frente da Porto Business School (PBS), o espanhol Ramon O’Callaghan vai ser substituído no cargo de "dean" da escola de negócios da Universidade do Porto, em Março próximo, por José Esteves, professor com ligação de quase 20 anos à prestigiada IE Business School, escola de negócios sediada em Madrid, que figura no top 10 dos principais rankings europeus.

Formado na área de Sistemas de Informação pela Universidade do Minho, doutorado pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, e pós-graduado pela Harvard Business School, em Boston, José Esteves tem 52 anos e "um percurso de excelência além-fronteiras", enfatiza a PBS, em comunicado.

Leia Também Portugal tem quatro escolas de gestão entre as 50 melhores

No seu mandato de quatro anos na liderança da instituição portuense, Esteves "pretende dar continuidade ao trabalho" desenvolvido pela PBS, "potenciando dossiês estratégicos, destacando-se, aqui, a sustentabilidade e a mentalidade empreendedora".

Leia Também Mais flexibilidade e personalização na formação são as apostas da Porto Business School

"A liderança de pessoas num tempo de incerteza e a transformação digital, assim como a liderança num ambiente global e multicultural, estarão, também, em destaque", acrescenta a PBS.

Para José Esteves, que se prepara para assumir a função de presidente da direção da PBS, "é uma honra ser nomeado ‘dean’ de uma escola como a PBS e é um prazer regressar a Portugal depois de ter vivido no estrangeiro durante todos estes anos".

"Estou muito entusiasmado com o facto de poder colaborar com os alunos da PBS, assim como com todo o corpo docente, colaboradores, antigos alunos e parceiros, para, em conjunto, colocarmos a escola num nível ainda mais elevado do ponto de vista de excelência e impacto na sociedade", acrescenta.

Recorde-se que a PBS ocupa a 59.ª posição da edição 2022 do prestigiado "European Business School Ranking", elaborado pelo Financial Times, tendo subido sete lugares em comparação com 2021.

"Para este mandato, o objetivo central passará por dar continuidade à missão da PBS, concretamente no que respeita à formação ímpar de líderes empresariais que pretendem ter um real impacto no desenvolvimento sustentável e criar mudanças positivas no mundo empresarial e na sociedade, através de experiências de aprendizagem inovadoras e que abordem os novos desafios do nosso tempo", conclui José Esteves.

Já Luís Reis, presidente do Conselho Geral e de Supervisão da PBS, afirma que "a escola se encontra entusiasmada e expectante relativamente ao futuro sob a orientação de José Esteves, que se destaca pela visão ambiciosa, pelo ‘mindset’ empreendedor e ‘digital driven’ e pela notável experiência em ambiente internacional numa instituição de elevado prestígio".

De resto, revela Reis, "o perfil inovador e a visão de futuro foram aspetos determinantes no processo de recrutamento internacional levado a cabo pela escola".





"Esperam-nos, agora, quatro importantes anos de crescimento, sucesso e de reforço da imagem e posicionamento da PBS", remata o mesmo responsável.