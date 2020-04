Privadas prometem resposta a dificuldades

No ensino privado, tal como no público, também não há intenções de cortar ou reduzir propinas. O Negócios falou com responsáveis da Católica e da Lusófona, duas das maiores universidades privadas e, num caso como no outro, o que há são promessas de acudir a alunos cujos agregados sofram quebras acentuadas de rendimento na sequência da crise.