Universidade de Lisboa lança três licenciaturas em Xangai

A Universidade de Lisboa está a ultimar uma parceria com a Universidade de Shangai, na China, para a criação de uma escola de engenharia. Objetivo é abrir as três licenciaturas, num total de 60 vagas, já em 2020.

Serão lecionados três cursos de engenharia: civil, eletrotécnica e de computadores e engenharia do ambiente. Haverá também mestrados nestas áreas, mas que só devem avançar no ano seguinte ao lançamento da escola. Os cursos vão funcionam em Xangai durante a licenciatura, exceto num semestre, que será em Lisboa. "Portanto os alunos chineses virão para Lisboa um semestre, quer na licenciatura, quer no mestrado, nós daremos 30% de todas as aulas, quer em Xangai, quer em Lisboa, e, de licenciatura, e seremos responsáveis por 50% de todas as aulas nos mestrados, É uma grande operação, que envolve recursos grandes, isto tem que se fazer com dimensão", explicou.



Serão deslocados também professores da Universidade de Lisboa para Xangai.

