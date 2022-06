Açores querem novas medidas para travar inflação no arquipélago

Leia Também Taxa normal de IVA baixa para 16% nos Açores a partir de julho

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores publicou esta terça-feira em Diário da República uma proposta de atualização do valor da remuneração complementar e da utilização do regime jurídico de preços "como forma de mitigar os efeitos da inflação" no arquipélago.Depois de já terem sido fixadas margens máximas de comercialização para diversos produtos na região, e tendo em conta a inflação prevista para o corrente ano, é agora proposto ao Governo Regional dos Açores que atualize o valor da remuneração complementar em percentagem que permita a compensação total da perda do poder de compra. Isto pelo menos para os trabalhadores beneficiários dos dois primeiros escalões, diz a proposta.Além disso, pede-se uma definição "quando estritamente necessário, de margens máximas de comercialização de bens alimentares, de primeira necessidade e fatores de produção, com vista a conter a escalada de aumento do custo de vida".Por último, é proposta a "atualização do complemento regional de pensão e do complemento açoriano ao abono de família em percentagem superior à da inflação prevista para o corrente ano".A Assembleia Legislativa dos Açores justifica a proposta com a subida de preços de alguns produtos, que se "intensificou significativamente no mês de março, atingindo principalmente os combustíveis e a energia, mas verificando-se também tendências de subida de preços noutros produtos essenciais".Recentemente, o Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) publicou os dados da inflação do mês de março, verificando-se uma taxa homóloga de 5,33 % a nível nacional e de 2,38 % nos Açores.