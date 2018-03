As propostas do Governo para limitar a contratação a prazo

Redução da duração máxima dos contratos de trabalho a termo certo e incerto, limites às renovações e, mais tarde, criação de uma taxa a aplicar às empresas que mais recorram aos contratos a termo face à média do seu sector. Conheça as propostas do Governo, que ainda serão negociadas em concertação social e no Parlamento.