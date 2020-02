CGTP conseguiu 115 mil novos sindicalizados. Falta saber quantos perdeu

A meta estabelecida há quatro anos, de 110 mil pessoas, foi ultrapassada, anunciou Arménio Carlos no discurso de abertura do congresso da CGTP. Falta saber quantos saíram.

A CGTP conseguiu, nos últimos quatro anos, 114,7 mil novas sindicalizações, ultrapassando a meta estabelecida no último congresso, de 110 mil novos sindicalizados.





Os dados foram revelados, como já é habitual, por Arménio Carlos, no discurso de abertura do congresso que começou esta sexta-feira, no Seixal. "São mais 114.683 trabalhadores que se juntam às muitas centenas de milhares que têm na CGTP a sua organização sindical de classe".