Isabel Camarinha: "É impossível organizar a vida com este tipo de horários”

Reconhecendo que a redução dos horários de trabalho não está entre as prioridades do Parlamento – que ainda em julho chumbou quase todas as propostas nesse sentido – Isabel Camarinha, a sucessora de Arménio Carlos à frente da CGTP, indica que vai trabalhar nesse sentido, nomeadamente através dos processos de negociação coletiva, que têm força de lei.





"Como pode [um trabalhador] usufruir dos seus direitos pessoais? Um dia entra às oito, outro dia às 11h, outro dia às quinze… É impossível organizar a vida com este tipo de horários", referiu aos jornalistas a até agora presidente do Sindicato dos Trabalhores do Comércio (CESP), à margem do congresso que a irá confirmar como secretária-geral.