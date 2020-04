Conheça as 19 recomendações da ACT para o regresso ao trabalho

As medidas recomendadas pela ACT vão no sentido do que tem sido defendido pelas autoridades de saúde desde o início do surto e são repartidas entre empresas - que devem reforçar a limpeza e a desinfeção dos espaços e promover o distanciamento físico entre os trabalhadores, fornecedores e clientes- e trabalhadores - que devem reforçar a etiqueta respiratória e a higiene, sobretudo das mãos.



Outra recomendação é o reforço do diálogo social: "Para a ACT é muito importante que seja reforçada a consulta dos trabalhadores [nestes processos]", afirmou Luísa Guimarães. A ACT deixa ainda recomendações para o teletrabalho.



A diretora-geral da Saúde participou na mesma conferência e insistiu no reforço de "um conjunto de regras genéricas que têm de ser as novas rotinas" dos portugueses, como o distanciamento físico e a etiqueta respiratória.



E, da mesma forma, a representante da Organização Internacional do Trabalho em Portugal, também presente na conferência, insistiu nestas medidas, mas lembrou os trabalhadores da economia informal e migrantes, normalmente mais desprotegidos nestas matérias.



"É importante alargar estas medidas às especificidades dos trabalhadores da linha da frente e dos grupos vulneráveis", disse Mafalda Troncho.



Depois da conferência, a ACT divulgou a lista com 19 recomendações para o regresso ao trabalho e que pode ser consultada com maior detalhe aqui.



Eis as 19 recomendações da ACT para trabalhadores e empregadores no regresso ao trabalho:



1. Se o trabalhador tiver algum sintoma associado à covid-19 não deve regressar ao seu local de trabalho sem antes confirmar que não existe risco para si nem para outros.



2. Se o trabalhador pertencer ao grupo de pessoas sujeitas a um dever especial de proteção, deve, preferencialmente, realizar as suas tarefas remotamente (em teletrabalho).



3. Se o trabalhador manteve contacto próximo com casos confirmados ou suspeitos de covid-19 não deve regressar ao seu local de trabalho sem antes contactar a linha Saúde 24.



4. O regresso dos trabalhadores deve ser faseado, avaliando se é possível optar pelo teletrabalho.



5. Assegurar o planeneamento, monitorização e reforço da informação sobre as medidas de prevenção para trabalhadores e clientes e/ou fornecedores.



6. Fornecer água e sabão ou desinfetante para as mãos em locais convenientes.



7. Assegurar uma boa ventilação e limpeza dos locais de trabalho.



8. Reduzir os contactos entre trabalhadores, e entre trabalhadores e clientes e/ou fornecedores.



9. Reduzir os contactos entre trabalhadores e outras pessoas nos intervalos, pausas e espaços comuns.



10. Nas empresas ou estabelecimentos abertos ao público, deve ser eliminada ou limitada a interação física entre trabalhadores e clientes e/ou fornecedores.



11. Garantir o acesso de todos os trabalhadores aos equipamentos de proteção individual adequados.



12. Reforçar as práticas de higienização dos equipamentos de proteção individual e roupas de trabalho.



13. Viagens de trabalho e trabalho prestado em veículos devem ser objeto de especiais precauções.



14. Nas deslocações de e para o trabalho deve evitar-se sempre que possível o ajuntamento de pessoas, nomeadamente nos transportes coletivos e no acesso aos locais de trabalho.



15. O empregador deve garantir que estão reunidas as condições de prestação de trabalho em regime de teletrabalho.



16. O empregador deve minimizar os riscos físicos e psicossociais para os trabalhadores que estão em regime de teletrabalho.



17. O teletrabalho, em particular no quadro da atual pandemia, deve atender à necessidade de alguma flexibilidade sem deixar de se assegurar uma organização eficaz do trabalho.



18. Empregadores e trabalhadores têm responsabilidades partilhadas na prevenção e mitigação da pandemia covid-19 nos locais de trabalho.



19. O diálogo social permanente a todos os níveis é de particular importância neste contexto, pelo que é considerada boa prática o esforço da informação e consulta dos trabalhadores e, sempre que existam, das suas estruturas representativas.