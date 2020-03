Costa não quer ilusões e avisa que crise vai custar empregos

As forças de esquerda mostram particular apreensão com o impacto da crise sanitária no emprego e rendimentos. O primeiro-ministro promete aguentar o barco até final de maio, mas alerta contra “ilusões” ao frisar que esta crise não deixará de se repercutir numa provável perda de postos de trabalho.