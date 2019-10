Desemprego cai em quase toda a Europa em setembro. Em Portugal não mexe

Portugal registou a mesma taxa de desemprego em setembro do que no mesmo mês do ano anterior. Em relação a agosto, houve um aumento.

A taxa de desemprego caiu em 22 dos países da União Europeia, olhando aos números do mês de setembro e comparando com os do mesmo mês do ano anterior. Portugal é um dos três que se manteve na mesma fasquia nesta ótica, tendo aumentado a taxa em relação a agosto, diz o Eurostat.