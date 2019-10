O PIB da Zona Euro cresceu 0,2% no terceiro trimestre, mantendo assim o ritmo observado no trimestre anterior. Os analistas antecipavam um novo abrandamento.

Em termos homólogos, o PIB da Zona Euro cresceu 1,1% e da União Europeia expandiu-se 1,4%.



Os dados divulgados são apenas a estimativa rápida, não existindo informação por países.



França revelou ontem os dados do PIB, reportando um crescimento de 0,3%, um desempenho que também superou as estimativas, já que os economistas antecipavam um crescimento de 0,2%.



No caso de Portugal, os primeiros dados sobre a evolução da economia no terceiro trimestre serão conhecidos no dia 14 de novembro, altura em que o INE publica a estimativa rápida das contas nacionais.

