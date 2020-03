Avancemos para 2017: nesse ano o hiato era inferior em cerca de 11 pontos percentuais face a 1991, de acordo com os dados publicados esta sexta-feira, 6 de março, no site do Banco de Portugal, em antecipação do Dia Internacional de Mulher celebrado este domingo, 8 de março.Contudo, esta análise reflete a melhoria das qualificações - que conduziu a um aumento da sua produtividade e, assim, dos salários - e não apenas o fator do género.Ajustando o indicador, retirando o efeito das qualificações, a diferença salarial manteve-se e até é maior do que em 1991, segundo o gráfico publicado pelos economistas do Banco de Portugal, incluindo o especialista em mercado de trabalho Pedro Portugal."Quando o cálculo do hiato salarial é ajustado para as características observadas dos homens e das mulheres, a indicação de aproximação dos salários deixa de se verificar, registando-se, ainda em 2017, um hiato salarial de 19 pontos percentuais", calcula Pedro Portugal, concluindo assim que a discriminação salarial da força de trabalho feminina não se atenuou nos últimos 26 anos.Estes resultados mostram que "os progressos salariais do contingente feminino da força de trabalho observados ao longo dos 26 anos são devidos, quase exclusivamente, à melhoria das suas qualificações (sobretudo o aumento dos níveis de escolaridade) e não à redução da componente não explicada do diferencial salarial, que é convencionalmente associada à noção de discriminação de género".Assim, é possível concluir que não houve uma atenuação da discriminação de género na formação dos salários em Portugal.Esta análise foi preparada por Pedro Portugal com base em dois estudos divulgados em 2016 e que contam também com os economistas Ana Rute Cardoso, Paulo Guimarães e Pedro Raposo. O conteúdo não representa a opinião do Banco de Portugal ou do Eurosistema.