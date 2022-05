Dois terços dos trabalhadores estão a perder poder de compra salarial

Dois terços dos trabalhadores por conta de outrem em Portugal já estão a perder poder de compra salarial, avança esta quinta-feira o "Dinheiro Vivo" , com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre o emprego e inflação registados no primeiro trimestre do ano.Apesar de o salário médio líquido ter subido 4,3% no primeiro trimestre, para 1024 euros, a inflação homóloga média também subiu em igual período (4,3%). Ou seja, a subida do salário médio líquido dos trabalhadores por conta de outrem acabou por ser "comida" pelo aumento generalizados dos preços ao consumidor.Caso a inflação se mantenha nos 7,2% registados em abril, a perda de compra dos portugueses irá aumentar ainda mais, visto que está na casa dos 4% há dois trimestres consecutivos. Isso pode levar a um perda de compra ainda maior, afetando 80% do universo de empregados por conta de outrem.